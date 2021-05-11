İngiltere Premier Lig devleri Jan Oblak transferi için yarışacaklar
İngiltere Premier Lig'in 6 devi, Atletico Madrid'in Sloven kalecisi Oblak'ı transfer etmek için yarışacaklar.
ESPN'nin haberine göre İngiliz devleri Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal Oblak transferi için yarışacaklar.
Atletico Madrid ile 43 maça çıkan Oblak, bu maçların 20'sinde kalesini gole kapattı.
Sloven kaleci, 2014 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e 16 Milyon Euro'ya transfer olmuştu.
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