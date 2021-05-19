Inter Miami’de hedef Sergio Ramos ve Marcelo
MLS takımlarından Inter Miami, Sergio Ramos ve Marcelo’yu transfer etmek istiyor.
Eski İngiliz futbolcu David Beckham’ın da sahiplerinden birisi olduğu Inter Miami, Real Madrid’in iki yıldızını kadrosuna katmayı hedefliyor.
İspanyol AS gazetesinde yer alan haberde Inter Miami’nin sözleşmesi sezon sonu bitecek Sergio Ramos ve gelecek yıl kontratını tamamlayacak Marcelo’yu transfer etmek istediği ifade edildi.
MARCELO AYRILMAK İSTİYOR
Haberde, Brezilyalı sol bekin takıma ilerleyen dönemde kontratı sebebiyle yük olmak istemediği ifade edildi.
Altyapıdan Miguel Gutierrez ve Tottenham’a transfer olan ancak geri satın alma opsiyonu bulunan Sergio Reguillon’un gelecek dönemde takımda düşünüldüğü kaydedildi.
Real Madrid yönetiminin ayrıca Marcelo ile kontratını erken bitirmek için görüşme yapabileceği belirtildi.
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