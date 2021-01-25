İrfan Can için ezeli rekabet!
Mesut Özil’i kadrosuna katarak transfer döneminin en ses getiren işine atan Fenerbahçe, Başakşehir kulübüne resmi bir yazı göndererek İrfan Can Kahveci’ye talip olduklarını bildirdi.
Galatasaray’ın gündemin olan İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe de devrede… Geçen günlerde sarı kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak ile transfer zirvesi gerçekleştiren Başakşehir Kulübü’nün kapısını bu kez Fenerbahçe çaldı.
Mesut Özil’i kadrosuna katarak transfer döneminin en ses getiren işine atan Fenerbahçe, Başakşehir kulübüne resmi bir yazı göndererek İrfan Can Kahveci’ye talip olduklarını bildirdi. İrfan Can Kahveci’ye ciddi anlamda talip olan Fenerbahçe’nin Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın İrfan Can Kahveci için talebini dinlemek istediği ve transfer görüşmesinin Emre Belözoğlu tarafından yürütüleceği öğrenildi. Fenerbahçe’nin ilk etapta İrfan Can Kahveci için vereceği teklifin de detayları belli oldu. Sezon başında Başakşehir’e kiralık olarak gönderilen Deniz Türüç’ün yanında Serdar Aziz’i de önereceği belirtilen sarı lacivertlilerin 5 milyon Avro da bonservis bedeli vermeye hazır olduğu belirtiliyor.
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