İşte Beşiktaş'taki futbol devriminin perde arkası

21 Mayıs 2020 Perşembe, 08:56

Beşiktaş'ta altyapıda yeni dönem başlıyor. U-15, U-16, U-17 ve U-18 takımları Fulya’dan Nevzat Demir Tesisleri’ne getiriliyor. Bundan sonra A Takım'la aynı ortamda olacak oyuncular Sergen Yalçın ve yardımcıları tarafından da yakından takip edilecek.

Fulya'da futbolcu yetiştirme kursları devam edecek. Diğer kategorideki minik Beşiktaşlılar altyapı hocalarıyla birlikte çalışmalarını sürdürecek.

Altyapıdan sorumlu yönetici Fırat Fidan, yeni dönemde artık altyapıya daha çok önem vereceklerini ve Beşiktaş'ın geleceğinde önemli yer edinecek yeteneklere sahip olduklarını söyledi. Başkan Ahmet Nur Çebi de çok önem verdiği altyapıdaki mevcut durum hakkında sık sık bilgi alıyor.

Kaynak: Sözcü-Skor