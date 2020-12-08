İşte ırkçılık krizine yol açan söylem!

08 Aralık 2020 Salı, 23:49

Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Okan Buruk’un Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı ifade kullanması ve "Negro" demesiyle iki takım da sahadan çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü. Ancak bu karttan sonra saha karıştı. Turuncu-lacivertli teknik heyet ve oyuncular, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan ve UEFA delegesiyle uzun süre görüştü. 4. hakemin orta hakeme, Webo'yu işaret ederek, "Şu siyah olan antrenörü oyunda tutamaylız, git gereğini yap" dediği duyuldu. Daha sonra hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitti.

Rumen hakemin, "Ülkemde siyah futbolculara böyle sesleniriz" yalanı ise ortamı daha da gerdi.