İtalya Rallisi'nde zafer Sordo'nun

11 Ekim 2020 Pazar, 15:05

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İtalya'da düzenlenen 6. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının İspanyol pilotu Dani Sordo kazandı.



Sardinya Adası'nda yapılan ve 16 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 41 dakika 37.5 saniyede tamamlayan Sordo, sezonun ilk, kariyerinin 3. ralli zaferine ulaştı.

Bir diğer Hyundai Shell Mobis sürücüsü Thierry Neuville, liderin 5.1 saniye arkasında 2'nci, Toyota Gazoo takımından Sebastien Ogier ise Sordo'nun 6.1 saniye gerisinde 3. oldu.

Yarışı 4. sırada bitiren Toyota Gazoo'dan Elfyn Evans, puanını 111'e çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 97 puanla Ogier ve 87 puanla Neuville izledi.

WRC'nin 7. ayağı, 20-22 Kasım tarihlerinde Belçika'da düzenlenecek.