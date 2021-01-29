Jesse Sekidika, Konyaspor ile sözleşme imzaladı
Nijeryalı futbolcu Sekidika: "Konyaspor'un büyüklüğünü, nasıl bir camia olduğunu biliyorum. Burada elimden geleni yapacağım"
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ-sol kanat mevkilerinin yanı sıra santrfor pozisyonunda da oynayabilen Sekidika ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 24 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı.
"UMARIM HEP BERABER MUTLU OLURUZ"
Konyaspor'da 71 numaralı formayı giyecek olan Nijeryalı futbolcu, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Konyaspor'un büyüklüğünü, nasıl bir camia olduğunu biliyorum. Burada elimden geleni yapacağım. Her şey için teşekkür ederim. Kulübe geldiğim ilk andan itibaren çok güzel şeylerle karşılaştım. Çok güzel bir karşılama yaptılar, herkes çok samimiydi. Eşimi bile aradım, onunla konuştuk. Stadyuma geldiğimizde hayatım boyunca unutamayacağım bir hediye verdi Konyaspor Kulübü. Eşim de bu durumdan çok mutlu oldu. Bunların karşılığını elbet sezon boyunca sizlere ödeyeceğim. Umarım hep beraber mutlu oluruz."
Nijeryalı oyuncu Süper Lig’de bu sezon görev aldığı 6 maçta 1 gol kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- CHP'den İnce için istifa etmişti, yeni açıklama
- Saadet Partisi'nden 'ittifak' için yoklama hamleleri
- Tebliğciler yine sokakta
- Çok konuşulacak FETÖ takipsizliği
- Kardan Anıtkabir yapan babaya Mansur Yavaş'tan yanıt
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- KKTC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Video Haberler
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu
- Arkadaşını bıçakladı, camdan gazetecilere meyve uzattı
- AKP'ye oy veren 'sağcı' yurttaş böyle çileden çıktı
- Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla attı
- AKP'nin açıkladığı ankete ilişkin çok konuşulacak iddia
- AVM'yi inleten çığlık: Ödeyemiyorum arkadaş ödeyemiyorum
- Oto sanayi esnafı da dertli: İşler yüzde 80 azaldı
- Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada
- Bisikletli taciz şüphelisi 'tanıdık sandım' dedi
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- CHP'den İnce için istifa etmişti, yeni açıklama
- Saadet Partisi'nden 'ittifak' için yoklama hamleleri
- Tebliğciler yine sokakta
- Çok konuşulacak FETÖ takipsizliği
- Kardan Anıtkabir yapan babaya Mansur Yavaş'tan yanıt
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- KKTC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi