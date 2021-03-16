Josef De Souza itiraf etti: Daha önce hiç yaşamadım
Beşiktaş'ın bu sezonki en dikkat çeken oyuncularının arasında yer alan Josef de Souza, siyah-beyazlılarda çok mutlu olduğunu açıkladı.
Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Josef de Souza, siyah-beyazlıların en büyük kozlarından biri oldu. Kritik maçlarda attığı gollerin yanı sıra, verdiği mücadeleyle de dikkatleri çekti.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, Portekiz'in A Bola gazetesine önemli açıklamalar yaptı.
JOSEF DE SOUZA NELER SÖYLEDİ?
32 yaşındaki oyuncu, hedefinin Beşiktaş formasıyla hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası zaferi yaşamak olduğunu söyledi:"Beşiktaş taraftarlarının bana göstermiş olduğu sevgiyi daha önce kariyerimde hiç yaşamadım. Burada tarih yazmak için her şeye sahibim.
"Beşiktaş'taki ilk sezonumda hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu kazanmak ve uzun yıllar burada kalmak istiyorum.
"Kariyerimdeki en olgun dönemimi yaşıyorum. Takımda Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin gibi fark yaratan oyuncular var. Ben de bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Takımın 'gizli kahramanı' olduğumu söylüyorlar."Josef bu sezon ne yaptı?
Sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından bedelsiz olarak transfer edilen Josef, siyah-beyazlı forma altında tüm kulvarlarda 25 karşılaşmaya çıktı.
Başarılı oyuncu bu maçlarda iki gol atarken üç kez de asist yapma başarısı gösterdi.
JOSEF'İN KARİYERİNDEN SATIRBAŞLARI
Avrupa'ya Porto formasıyla "merhaba" diye Josef, 2013 yılında Gremio'ya transfer olarak ülkesine geri döndü.
Gremio'nun ardından Sao Paulo'ya geçiş yapan Brezilyalı oyuncu, burada Fenerbahçe'nin dikkatini çekti.
2015 yılında 8 milyon euro karşılığında sarı-lacivertlilere transfer olan Josef, 2018 yılına kadar Fenerbahçe formasını giydi. Ardından 12 milyon euro karşılığında Al Ahli'nin yolunu tuttu.
Suudi Arabistan'da iki yıla yakın bir süre kalan Josef, bu sezonun başında bonservis bedeli olmadan Beşiktaş'a transfer oldu.
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