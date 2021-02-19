''Jürgen Klopp'un Kylian Mbappe ile görüştüğünü biliyorum''

19 Şubat 2021 Cuma, 11:02

Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe bilinmezliği sürüyor. 2022 yazında sözleşmesi bitecek 22 yaşındaki yıldızla ilgili transfer iddiaları çıkmaya başladı.

Kylian Mbappe'nin Avrupa'nın bir başka devine muhtemel transferi konuşulurken Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Liverpool'un Fransız yıldız için ideal yer olduğunu düşünüyor.

CBS Sports'a konuşan Liverpool'un eski yıldızı Jamie Carragher, ''Kylian Mbappe, Monaco forması giyerken Liverpool'a transfer ihtimali yüksekti. Şaka yapmıyorum. O dönem Jürgen Klopp'un Mbappe ile konuştuğunu biliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Liverpool'un Mbappe için ideal tercih olacağını vurgulayan eski savunmacı, ''Kariyerinin bir döneminde Real Madrid'de oynayacağını düşünüyorum. Ancak bir sonraki adımdan önce Liverpool böyle bir oyuncu için harika bir durak olur.'' dedi.

Kylian Mbappe'nin adı Liverpool'un yanı sıra Real Madrid ve Manchester City ile de anılıyor. Öte yandan PSG'nin oyuncuya yeni sözleşme teklif etmesi bekleniyor.