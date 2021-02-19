''Jürgen Klopp'un Kylian Mbappe ile görüştüğünü biliyorum''
Jamie Carragher, Kylian Mbappe'nin Liverpool'a transfer ihtimalini değerlendirirken Jürgen Klopp'un geçmişte Fransız yıldızla görüştüğüne dikkat çekti.
Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe bilinmezliği sürüyor. 2022 yazında sözleşmesi bitecek 22 yaşındaki yıldızla ilgili transfer iddiaları çıkmaya başladı.
Kylian Mbappe'nin Avrupa'nın bir başka devine muhtemel transferi konuşulurken Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Liverpool'un Fransız yıldız için ideal yer olduğunu düşünüyor.
CBS Sports'a konuşan Liverpool'un eski yıldızı Jamie Carragher, ''Kylian Mbappe, Monaco forması giyerken Liverpool'a transfer ihtimali yüksekti. Şaka yapmıyorum. O dönem Jürgen Klopp'un Mbappe ile konuştuğunu biliyorum.'' ifadelerini kullandı.
Liverpool'un Mbappe için ideal tercih olacağını vurgulayan eski savunmacı, ''Kariyerinin bir döneminde Real Madrid'de oynayacağını düşünüyorum. Ancak bir sonraki adımdan önce Liverpool böyle bir oyuncu için harika bir durak olur.'' dedi.
Kylian Mbappe'nin adı Liverpool'un yanı sıra Real Madrid ve Manchester City ile de anılıyor. Öte yandan PSG'nin oyuncuya yeni sözleşme teklif etmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
Video Haberler
- Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun
- Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu
- Görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama
- Şantiyelere inen kutup ayıları paniğe neden oldu
- Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada
- Yavru köpeği araç klimasında ısıtarak kurtardılar
- 'Cacabey'in medresesi restorasyon bekliyor
- Yasağı ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
- Muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'