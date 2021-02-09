Kadıköy’de zemin alarm veriyor

09 Şubat 2021 Salı, 20:39

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak kupa mücadelesi öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın zemini alarm veriyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın zemininde oluşan bozukluklar dikkat çekti. Sarı-lacivertli futbolcular Enner Valencia ve Bright Osayi-Samuel, maç öncesi sahaya çıktıklarında zemini kontrol etti.



