Kadın başkana çirkin saldırı
Kayserispor, Sivasspor maçı sırasında kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı.
Kayserispor'dan yapılan açıklama şöyle:
17.10.2020 Cumartesi günü sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı’nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir.
Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna Gözbaşı’nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye’nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan Gözbaşı’nı darp eden, kızının yasanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri “Kayserispor Taraftarı” olarak görmemiz mümkün değildir.
Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz.
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