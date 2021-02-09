Kadın Güreş Milli Takımı seçmeleri İstanbul'da yapıldı

09 Şubat 2021 Salı, 21:42

Kadın Güreş Milli Takım seçmeleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından pandemi tedbirleri çerçevesinde yapılan seçmelere 75 sporcu katıldı. Seçmelerde başarılı olan sporcular milli takım kadrosunda yer alacak.

İstanbul'da bir otelde yapılan müsabakalarda pandemi koşullarına uygun tedbirler alındı. Otelde bulunan tüm sporculara, hakemlere, antrenörlere ve görevlilere 48 saat önce covid-19 testi yapıldı.

Milli Takım kadroları için kampa davet edilecek sporcuların tespitinin yapıldığını müsabakalarda büyük çekişme yaşandı. Müsabakaları Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi yakından takip etti.

Bugün 10 sıklette yapılan karşılaşmalar sonunda dereceye giren ve milli takıma davet edilme hakkını kazanan sporcular şu şekilde;

50 kg'da 1. Aynur Erge, 2. Funda Tükenmez, 3. Zehra Denizhan, Emine Çataloğlu

53 kg'da 1. Esra Pul, 2. Sıla Aykul, 3. Zozan Akar, Rahime Arı

55 kg'da 1. Eda Tekin, 2. Emine Çakmak, 3. Dilan Kaya, Elif Yılmaz

57 kg'da 1. Mehlika Öztürk, 2. Elvira Kamaloğlu, 3. Hatice Ece Tekin, Alev Toprak

59 kg'da 1. Elif Yanık, 2. Ebru Dağbaşı, 3. Ayşe Vatansever, Elmas Çelik

62 kg'da 1. Cansu Aksoy, 2 Derya Bayhan, 3. Merve Karadeniz, Sevda Sarıgül

65 kg'da 1. Aslı Tuğcu, 2 Sude Berdan, 3 Yağmur Çakmak, Şule Kabak

68 kg'da 1. Nesrin Bas, 2 Aslı Demir, 3. Havva Duran, Seda Başgöl

72 kg'da 1. Kadriye Aksoy, 2 Merve Pul, 3. Beste Civelek Altuğ, Nazar Batır

76 kg'da 1. Ayşegül Özbeğe, 2 Melisa Sarıtaç, 3. Mehtap Gül Tekin, Meryem Yılmaz