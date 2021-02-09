Kadın Güreş Milli Takımı seçmeleri İstanbul'da yapıldı
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından pandemi tedbirleri çerçevesinde yapılan seçmelere 75 sporcu katıldı. Seçmelerde başarılı olan sporcular milli takım kadrosunda yer alacak.
Kadın Güreş Milli Takım seçmeleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından pandemi tedbirleri çerçevesinde yapılan seçmelere 75 sporcu katıldı. Seçmelerde başarılı olan sporcular milli takım kadrosunda yer alacak.
İstanbul'da bir otelde yapılan müsabakalarda pandemi koşullarına uygun tedbirler alındı. Otelde bulunan tüm sporculara, hakemlere, antrenörlere ve görevlilere 48 saat önce covid-19 testi yapıldı.
Milli Takım kadroları için kampa davet edilecek sporcuların tespitinin yapıldığını müsabakalarda büyük çekişme yaşandı. Müsabakaları Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi yakından takip etti.
Bugün 10 sıklette yapılan karşılaşmalar sonunda dereceye giren ve milli takıma davet edilme hakkını kazanan sporcular şu şekilde;
50 kg'da 1. Aynur Erge, 2. Funda Tükenmez, 3. Zehra Denizhan, Emine Çataloğlu
53 kg'da 1. Esra Pul, 2. Sıla Aykul, 3. Zozan Akar, Rahime Arı
55 kg'da 1. Eda Tekin, 2. Emine Çakmak, 3. Dilan Kaya, Elif Yılmaz
57 kg'da 1. Mehlika Öztürk, 2. Elvira Kamaloğlu, 3. Hatice Ece Tekin, Alev Toprak
59 kg'da 1. Elif Yanık, 2. Ebru Dağbaşı, 3. Ayşe Vatansever, Elmas Çelik
62 kg'da 1. Cansu Aksoy, 2 Derya Bayhan, 3. Merve Karadeniz, Sevda Sarıgül
65 kg'da 1. Aslı Tuğcu, 2 Sude Berdan, 3 Yağmur Çakmak, Şule Kabak
68 kg'da 1. Nesrin Bas, 2 Aslı Demir, 3. Havva Duran, Seda Başgöl
72 kg'da 1. Kadriye Aksoy, 2 Merve Pul, 3. Beste Civelek Altuğ, Nazar Batır
76 kg'da 1. Ayşegül Özbeğe, 2 Melisa Sarıtaç, 3. Mehtap Gül Tekin, Meryem Yılmaz
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