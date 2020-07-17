Kadın hakem yönetti,Ege derbisi 1-1 bitti

17 Temmuz 2020 Cuma, 22:16

Menemen 1 Altınordu 1

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Mürvet Yavuztürk, Hüsnü Emre Çelimli

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Abdülkadir Taşdemir - Rıdvan Koçak (Dk. 90 Henry Onoka), Furkan Bayır, Ömer Şahbaş, Olatunbosun, Murat Erdemir (Dk.83 Harun Kavaklıdere), Tayfun Aydoğan, Murat Elkatmış (Dk.90 Selim Aydemir), Özkan Yıldırım, Samed Kaya, Rasheed Akanbi (Dk.73 Mustafa Çeçenoğlu)

ALTINORDU: Mertcan Dağlı - Onur Taha Takır, Yusuf Yalçın Arslan, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Oğulcan Ülgün, Muzaffer Kocaer (Dk.55 Furkan Çil), Burak İnce (Dk.70 Yiğit Emre Çeltik), Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu (Dk.88 Enis Destan), Hüsamettin Yener

GOLLER: Dk.75 Metehan Mimaroğlu (Altınordu) - 89 Samed Kaya (E.G. Menemenspor)

SARI KARTLAR: Muzaffer Kocaer, Oğulcan Ülgün, Ufuk Budak (Altınordu) - Rıdvan Koçak, Henry Onoka (E.G. Menemenspor)

TFF 1'inci Lig'de Altınordu sezonun son maçında Ekol Göz Menemenspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) patentli kaleci Mertcan Dağlı, Yiğit Emre Çeltik, Enis Destan ilk kez A takım forması giydi. Burak İnce, yardımcı hakem Mürvet Yavuztürk’e maçtan önce çiçek vererek başarılar diledi.

3'üncü dakikada hızlı gelişen Altınordu atağında savunma arkasında topla buluşan Burak İnce, karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Abdülkadir Taşdemir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9'uncu dakikada Muzaffer Kocaer, ceza sahası yayının sağında topla buluşup çok sert vurdu, üstten az farkla auta çıktı.

27'nci dakikada kaleci Mertcan Dağlı’nın kısa düşen degajında topu kontrol eden Rıdvan Koçak’ın şutunda top direği sıyırıp yandan auta çıktı.

58'nci dakikada Rıdvan Koçak sağdan arka direğe kesti, kalesini tam zamanında terk eden Mertcan Dağlı topu yumruklarıyla kalabalığın arasından çıkardı.

75'inci dakikada Furkan Çil’in ara pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu sol çaprazdan güzel vurdu: 0-1.

87'nci dakikada Ufuk Budak soldan ceza sahasına girip penaltı noktasına çevirdi, Metehan Mimaroğlu gelişine vurdu, top üst direkten döndü.

89'uncu dakikada ceza sahasına sol çaprazdan yaklaşan Samed Kaya, sağ ayağıyla uzak direğe doğru aşırtı ve top filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



