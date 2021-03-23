Kadınlar CEV Kupası finalini kaybettiler Avrupa ikincisi oldular
Galatasaray HDI Sigorta, Saugella Monza'ya 3-0 yenildi ve Avrupa ikincisi oldu. İtalyan ekibi, CEV Kupasını müzesine taşıdı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Mirko Jankovic (Sırbistan)
Galatasaray HDI Sigorta: Hazal Selin Uygur, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Rykhliuk, Güldeniz Önal (Gizem Karadayı, Derya Çayırgan, İlkin Aydın, Çağla Salih, Nilay Karaağaç, Sude Hacımustafaoğlu)
Saugella Monza: Begic, Heyrman, Orro, Meijners, Danesi, Van Hecke (Parrocchiale, Negretti, Obossa, Carraro, Squarcini, Orthmann, Davyskiba)
Setler: 17-25, 19-25, 19-25
Süre: 67 dakika (22, 23, 22)
Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında İtalya temsilcisi Saugella Monza, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
İlk maçı da evinde 3-0'lık skorla kazanan Saugella Monza, bu kulvarda sezonu şampiyon tamamladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray HDI Sigorta karşısında iki kez beraberliği yakalayan konuk ekip, 7. sayıda ilk kez öne geçti. Rakibinin bloklarını aşmakta ve etkili hücum üretmekte zorlanan sarı-kırmızılı takıma karşı Van Hecke ve Mejners'in sayılarıyla üstünlük kurup, farkı 7 sayıya kadar (13-20) çıkaran İtalyan temsilcisi, ilk seti 25-17 üstün bitirdi.
İkinci sette savunmada etkisiz kalan sarı-kırmızılı takım karşısında oyunu domine eden ve rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Saugella Monza, bu bölümü de 25-19 galip kapatarak şampiyonluğu garantiledi.
Rahat bir oyun ortaya koyduğu son seti de 25-19 alan İtalyan ekibi, ikinci karşılaşmayı da 3-0 kazandı ve kupaya uzandı.
Bu arada, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay da tribünden izledi.
SAUGELLA MONZA KUPASINI ALDI
CEV Kupası finalinde iki maçta da Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0'lık skorlarla mağlup eden Saugella, düzenlenen törenle kupasını aldı.
Burhan Felek Spor Salonu'ndaki final maçının ardından konuk ekibin sporcuları büyük coşku yaşadı.
Müsabakadan sonra düzenlenen törende Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı oyunculara ikincilik madalyalarını takdim etti.
Şampiyon olan İtalyan ekibinin oyuncuları, madalyalarını ve kupayı CEV Başkan Yardımcısı Miroslaw Przedpelski'nin elinden aldı.
Final maçının en değerli oyuncusu (MVP) Saugella Monza takımından Alessia Orro oldu.
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