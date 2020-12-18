Karagümrük Başkanı hakem için ağır ifadeler kullandı mı?

18 Aralık 2020 Cuma, 22:37

Karagümrük - Galatasaray maçının hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, karşılaşmanın önüne geçti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Terim'i tribüne yollayan Öğretmenoğlu'na bir tepki de Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan geldi. Hurma, "Feci hatalar var" dedi.

Ajansspor'un iddiasına göre ise Süleyman Hurma bir pozisyonda maçın hakemine, "Ahlaksız şerefsiz" dedi. Hurma maçın gözlemcisine ise "Bunları katil olalım mı diye gönderiyorsunuz?" diye konuştu.

Kaynak: Ajansspor