Karagümrük taraftarı seyirci yasağını deldi
Karagümrük Akhisar maçına stat dışındaki seyirciler damgasını vurdu.
TFF 1. Lig yarı final play-off ilk maçında Karagümrük evinde Akhisarspor'u ağırladı.
3-3 biten maçta seyirci vardı, Koronavirüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı stadyum dışından çok sayıda taraftar takip etti. Pandemi kuralları alt üst oldu.
Maçı Akhisar'dan İstanbul'a gelen Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte Galatasaray Başkan adayı Ali Fatinoğlu da izledi.
Video Haberler
- Barış Atay'ın Meclis'teki konuşması AKP'lileri kızdırdı
- AKP'li belediyeden skandal 'hizmet'
- Mansur Yavaş'ın paylaşımına sosyal medyada büyük ilgi
- Erkan Mumcu'dan Soylu ve Ağar açıklaması
- Pınar Gültekin’in cenazesini kadınlar omuzladı
- Beşiktaşlı taraftarın esprili paylaşımına yanıt verdi
- Erdoğan'dan Ayasofya şarkısı
- Maskesiz yakalandı, gazetecinin üzerine yürüdü!
- Yılanların aşk dansı böyle görüntülendi
- Bülent Ecevit'in camideki tarihi görüntüleri