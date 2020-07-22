Karagümrük taraftarı seyirci yasağını deldi

TFF 1. Lig yarı final play-off ilk maçında Karagümrük evinde Akhisarspor'u ağırladı.

3-3 biten maçta seyirci vardı, Koronavirüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı stadyum dışından çok sayıda taraftar takip etti. Pandemi kuralları alt üst oldu.

Maçı Akhisar'dan İstanbul'a gelen Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte Galatasaray Başkan adayı Ali Fatinoğlu da izledi.