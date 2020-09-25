Karagümrük’ten galibiyet pozu
Süper Lig’in 3. haftasında Başakşehir’i 2-0 mağlup eden Karagümrük, soyunma odasında galibiyet pozu verdi.
Süper Lig’in 3. haftasında Başakşehir’i 2-0 mağlup eden Karagümrük, soyunma odasında galibiyet pozu verdi.
Süper Lig’e 36 yıl aradan sonra yükselen ve bu hafta son şampiyon Başakşehir’le Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelen Karagümrük, rakibini Roco ve Sabo’nun golleriyle 2-0 mağlup ederken maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karagümrüklü futbolcular karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyeti doyasıya kutlarken, liderlik pozu vermeyi de unutmadı.
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