Karagümrük'ün yeni transferleri bu hafta sahada
Futbolda yarın başlayacak olan ara transfer döneminde bu hafta içi yeni isimleri izleyeceğiz. Yaklaşık 1 ay önce Karagümrük’e imza atan Borini, Bertolacci ve Emre Çolak, çarşamba günü Antalyaspor deplasmanında forma giyebilecek.
Futbolda yarın başlayacak olan ara transfer döneminde bu hafta içi yeni isimleri izleyeceğiz. Yaklaşık 1 ay önce Karagümrük’e imza atan Borini, Bertolacci ve Emre Çolak, çarşamba günü Antalyaspor deplasmanında forma giyebilecek.
Ara transfer dönemi başlamadan 3 yıldız isme imzayı attıran Karagümrük, yarın itibariyle bu oyuncuları sahaya sürebilecek. Yaklaşık 1 aydır takımla birlikte hazırlıklarını sürdüren Fabio Borini, Andrea Bertolacci ve Emre Çolak, bu hafta formaya kavuşacak. Bu 3 futbolcunun lisans işlemleri için kırmızı-siyahlı kulüpte yoğun bir süreç yaşanırken, her 3 oyuncunun da forma verilmesi halinde Antalyaspor deplasmanında sahada olabileceği belirtildi. Takımda eksiklerin olduğu bu süreçte, her 3 yıldız ismin de forma giyebilecek duruma gelmesi, teknik ekibi memnun etti. Transferin en hızlı ekibi olan Karagümrük, transfer dönemi başlamadan 3 oyuncuyu kadrosuna katarak, hazır hale getirmişti. Başkan Süleyman Hurma, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardıkları oyuncular olduğunu ve transfer dönemi başladığında birkaç takviye daha yapacaklarını ifade etmişti.
Kırmızı-siyahlı ekip, devre arasında forvet hattına önemli bir ismi getirmeyi planlıyor.
En Çok Okunan Haberler
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Sonuç açıklandığında şoke oldu
- Meteoroloji tarih verip uyardı
- Hitler’in saflarındaki sarıklı
- Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Sonuç açıklandığında şoke oldu
- Meteoroloji tarih verip uyardı
- Hitler’in saflarındaki sarıklı
- Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı