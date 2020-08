Karataş: Çekilecektim

28 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Karataş, uzun yıllar hipodromlarda at binen birisi. Kendisiyle Ataköy’de yıllar önce spor servisimizin ödül gecesinde bir araya gelmiştik. Rahmetli eşi Begüm Hanım’la katılmıştı. O gün bugündür bir daha görüşme fırsatım olmadı. Sosyal medyada bakıyorum Halis’e tepkiler çığ gibi, hatta daha da büyüyecek. Yanlış yaptı. Hiç yakıştıramadım. Can havliyle vurduğunu söylüyor. Ne olursa olsun ata yumruk atılmaz. Cezasız kalmayacak elbette.

‘BİR AY AT BİNMEYECEĞİM’

Olayın yaşandığı gün konuşan Halis Karataş, aynı günün akşamı geç saatlerde ikinci kez açıklamalarda bulundu. O ayrıntıları aktarayım sizlere: “Beni Halis Karataş yapan, bana başarılı bir kariyer sağlayan atlara olan sevgim bu güne kadar bu eşsiz canlılara yapılan tüm kötü muamelelere isyan etmeme neden olmuştur.

Bugün can acısıyla da olsa bir ata kötü muamele edenin ben olmam karşısında aşırı üzüntü duydum. Pazar günü yapılacak Gazi Koşusu’nda at binip binmemeyi dahi sorguladım. Ancak yakın çevrem tarafından yarışa 3 gün kala jokeysiz kalmanın onlara büyük bir haksız olacağına ikna edildim. Samimiyetimi göstermek için eğer Gazi Koşusu’nda dereceye girersem alacağım para ödülünü hayvanları koruma derneklerine bağışlayacağım. Bana verilecek cezayı beklemeden 1 Eylül’den itibaren bir ay boyunca at binmeme kararı aldım.”