Kasımpaşa'da istifa
Kasımpaşa'da A takım ve alt yapı arasındaki koordinasyondan sorumlu olan Serkan Rençber Twitter'dan yaptığı açıklama ile istifa etti.
İşte Rençber'in mesajı
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