Kasımpaşa'da istifa

Kasımpaşa'da A takım ve alt yapı arasındaki koordinasyondan sorumlu olan Serkan Rençber Twitter'dan yaptığı açıklama ile istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 11:13
Kasımpaşa'da istifa
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İşte Rençber'in mesajı


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