Kayserispor'dan ayrılan Sapunaru, Rapid Bükreş ile anlaştı
Kayserispor ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, Romanya liginden Rapid Bükreş ile anlaştı.
Ligde kıl payı kalan HES Kablo Kayserispor ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, Romanya liginden Rapid Bükreş ile anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 37 yaşındaki savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, Romanya liginden Rapid Bükreş ile anlaştı.
Rapid Bükreş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sapunaru ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
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