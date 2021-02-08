Konyaspor'da teknik direktör şoku; Kartal gitti!
Beşiktaş yenilgisinin ardından Konyaspor teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.
Süper Lig'de bir teknik direktör daha yollar ayrıldı. İTTİFAK Holding Konyaspor, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.
Süper Lig'de son haftalarda kötü sonuçlar alan Konyaspor'da gözler Teknik Direktör İsmail Kartal'a çevrilmiş ve taraftar da sosyal medyadan deneyimli çalıştırıcının istifasını istemişti. Dün deplasmanda oynanan ve 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Beşiktaş maçının ardından yeşil-beyazlı yönetim ile Kartal bir araya geldi. Görüşmede kulüp ile İsmail Kartal sözleşmenin karşılıklı feshine karar verdi.
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