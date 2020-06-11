Koronavirüs şakası yaptı men cezası aldı

11 Haziran 2020 Perşembe, 17:48

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da forma giyen yıldız futbolcu Dele Alli sosyal medya hesabının kurbanı oldu. 24 yaşındaki oyuncu Şubat ayında sosyal medya hesabından Asyalı bir vatandaşı paylaşarak koronavirüs şakası yapmıştı.

Dele Alli, kişisel Snapchat hesabından yayınladığı bir videoda havaalanındayken Asyalı bir adamla aynı ortamda olduğu için maske takmış ve bu hareketiyle tepki çekmişti. Alli sosyal medyada ırkçılıkla suçlanmış ve sonrasında videoyu silmişti.