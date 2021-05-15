Lautaro Martinez: “Messi ile transferim için konuştum”

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:51

İtalya Serie A’da 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Inter’de Lautaro Martinez, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Arjantinli oyuncu Sky Sport’a verdiği demeçte “Yıllardır kazanılamayan lig şampiyonluğunu kazandığımız için çok mutuyum. İnanılmaz bir dönemdeyiz ve buradan ayrılmayı düşünmüyorum.” dedi.

“MESSİ İLE GÖRÜŞTÜM”

Martinez, bir dönem takımdan ayrılmak istediğini ve o sırada Lionel Messi ile görüştüğünü söyledi, “Barcelona ile görüşme halindeydik ve ayrılmak üzereydim. Messi ile de konuştum. Sonrasında bir seçim yapmam gerekiyordu ve Inter’de kalmayı tercih ettim. Kararım doğruydu ve yanılmadım.”

“ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ”

Arjantinli oyuncu ayrıca, Romelu Lukaku ve Alexis Sanchez ile iyi anlaştıklarını belirtti, “Romelu ile ilk geldiği gün iyi bir iletişim kurduk. İlk antrenmanda 2-3 saat konuştuk. İspanyolca konuşuyor ve birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Ayrıca Alexis’le de öyle. Conte’ye üçümüz arasında çok iyi bir yarış olduğunu söylüyorum çünkü her antrenmanda birbirimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl herkes bir adım attı ve bu Inter’in büyümesi için çok önemli.”