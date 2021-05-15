Fenerbahçe'de Altay Bayındır kamp kadrosunda yer aldı
Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan Altay Bayındır, Kayserispor maçının kamp kadrosunda yer aldı.
Süper Lig’in son haftasında Hes Kablo Kayserispor’a konuk olacak Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı sahalardan uzak kalan Altay Bayıdır altı maçlık aradan sonra Fenerbahçe kamp kadrosunda yer aldı.
Sarı- lacivertli takımda sakatlıkları bulunan, İrfan Can Kahveci, Diego Perotti, Gökhan Gönül, Mesut Özil ve Sadık Çiftpınar kadroda yer almadı.
Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Sinan Gümüş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.
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