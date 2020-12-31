LeBron 2020’yi rekorla kapattı

31 Aralık 2020 Perşembe, 15:34

NBA’de dün oynanan San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers maçında LeBron James kırdığı rekorlara bir yenisini daha ekledi. 2018’de Michael Jordan’ın arka arkaya 866 maçta çift haneli sayı rekorunu kıran James, dün 1000 maçta 10 sayı atan tek isim oldu. 30 Mart 2018’de New Orleans karşısında attığı 27 sayı ile Jordan’ı geride bırakan James, maç sonunda verdiği demeçte, ‘’ Oynadığım her maçta en iyi olmaya çalışıyorum. Eğer sahadaysam takımımın kazanmasına yardımcı olmak zorundayım. Ribaunt almak, savunma yapmak ya sayı bulmak, ne gerekiyorsa. Bunu yapabilmiş olmaktan dolayı mutluyum. ‘’ ifadelerini kullandı.

LeBron James son olarak 5 Ocak 2007’de Milwakue Bucks karşısında 10 sayı altında kalmış, maçı 8 sayı ile tamamlamıştı.

DOĞUM GÜNÜ REKORU JAMES’TE

Dünkü San Antonio maçı ile 36. yaşını kutlayan LeBron James, doğum gününde en çok sayı atan oyuncu konumunda. ESPN’de yer alan haberde, James’in NBA’ girdiği günden bu yana 8 kez doğum gününde sahaya çıktığına dikkat çekilirken, doğum gününde en az 5 kez maça çıkan oyuncular arasında 32.9 sayı ortalaması ile ilk sırada yer aldığı belirtildi. Dominique Wilkins 32.7 ortalama ile ikinci olurken bir diğer Lakers efsanesi Shaquille O’Neal 29.4 ile üçüncü oldu.