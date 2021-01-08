Lider Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftasında A.Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftasında A.Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, uygulanan taktik programı sonrası yapılan kanat-orta-şut çalışması ile tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla Hatay’a giderek kampa girecek.
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