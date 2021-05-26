Liverpool'da Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak kararı
İngiliz ekibi Liverpool'un, Schalke 04'ten kiraladığı Ozan Kabak'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ileri sürüldü.
Premier Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Liverpool'un, Şubat ayında Alman kulübü Schalke 04'ten kiraladığı Ozan Kabak ile yola devam etmeyi düşünmediği iddia edildi.
İngiliz basınından The Guardian'ın haberine göre kırmızı-beyazlılar, 21 yaşındaki milli stoperin satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. Takımın Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'un gözdesi ise, Bundesliga ekibi RB Leipzig'in 22 yaşındaki Fransız stoperi Ibrahima Konate. Gelen haberlere göre Liverpool, Konate'nin 41 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.
Ozan Kabak'ın satın alma opsiyonunun kullanılmaması, Bundesliga'dan düşen Schalke 04'ün planlarına darbe vurdu. Liverpool'un Kabak'ı kiralık süresinin sonunda satın almasını öngören lacivert-beyazlıların, bu karar sonrası oyuncu için nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.
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