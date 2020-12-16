Manchester City'de söz İlkay Gündoğan'ın
Manchester City, İlkay Gündoğan'ın gol attığı maçta West Bromwich'le berabere kaldı,
İngiltere Premier Lig 13. hafta mücadelesinde Manchester City, West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı.
Etihad Stadı'nda West Bromwich'i konuk eden Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 30. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
West Bromwich, Manchester City'li Ruben Dias'ın 43. dakikada kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda gol kaydedilmeyen karşılaşma 1-1 sona erdi.
Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, maçın 90 dakikasında sahada kaldı.
Manchester City, bu skorla 20 puana yükselirken, West Bromwich de puanını 7 yaptı.
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