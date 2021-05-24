Mandzukic Milan'dan ayrıldığını açıkladı

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:09

Mario Mandzukic, sosyal medyadan paylaştığı bir gönderiyle Milan'dan ayrıldığını açıkladı.

35 yaşındaki Hırvat yıldız, "Milan'da oynamak benim için bir zevkti. Bana bu fırsatı verdiği için kulüp yönetimine, özverili çalışmaları için bütün personellere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu harika kulübü ait olduğu yere, Şampiyonlar Ligi'ne geri getirdiğimiz için mutluyum ve kulüpteki herkese en iyi dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.