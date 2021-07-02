Manisa FK'nın ilk yabancısı Leon Sever
TFF 1. Lig'e yeni yükselen takımlardan Manisa Futbol Kulübü, Leon Sever'i kadrosuna kattı.
TFF 1'inci Lig'de ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Manisa Futbol Kulübü, tarihinin ilk yabancı futbolcusu olarak Slovenyalı orta saha oyuncusu Leon Sever'i kadrosuna kattı.
23 yaşındaki futbolcu, Başkan Vekili Engin Anlı ve Sportif Direktör Serkan İşyapan'ın yer aldığı törenle kulüp binasında 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Leon Sever, törende, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Manisa FK için antrenmanlarda, maçlarda elimden gelen her şeyi yapacağım.
Hepimizin ortak hedefi olan Süper Lig için takımıma yardım edeceğim. Manisa FK'nın ilk yabancı futbolcusu olduğum için onur duydum. Kulübün ilk yabancı futbolcusu olarak elimden gelenin en iyisini yapacağım. İlk defa Türkiye'ye geliyorum. Manisa çok büyük ve güzel bir şehir. Buradaki insanların futbolu çok sevdiğini gördüm ve elimizden gelenin en iyisini yapıp onları mutlu etmek istiyoruz" dedi.
Serkan İşyapan ise çok uzun zamandır takip ettikleri bir oyuncuyu kulübe kazandırdıklarını söyledi.
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