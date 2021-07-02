Manchester United, Tom Heaton'ı transfer etti
Premier Lig ekiplerinden Manchester United, son olarak Aston Villa forması giyen Tom Heaton'ı kadrosuna kattı.
Manchester United'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Tom Heaton ile 2 yıllık sözleşme imzlandığı belirtildi.
İki yıl önce Aston Villa'ya transfer olan İngiliz kalecinin kontratı sezon sonunda bitmişti.
Manchester United'ın altyapısından yetişen Heaton, 2010 yılına kadar İngiltere'de çeşitli takımlara kiralık olarak gitmişti. 2010'da Cardiff'e transfer olan İngiliz eldiven, sonrasında Bristol City ve Burnley'de forma giymişti.
Manchester United, önceki gün Jadon Sancho'yu kadrosuna kattığını açıklamıştı.
BURNLEY DÖNÜM NOKTASI OLDU
2013 yılında transfer olduğu Burnley'de altı sezon geçiren Tom Heaton, kariyerinde ilk milli takım davetini Burnley forması giyerken aldı. İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Heaton, A Milli Takım'da 3 kez maça çıktı.
"GERİ DÖNMEK HARİKA"
Tom Heaton transfere ilişkin şunları söyledi, "Uzun bir süre sonra geri dönmek harika bir duygu. Burada 13 yıl geçirdim. Harika bir fırsat yakaladım ve verebileceğim şeyler olduğunu düşünüyorum. Bir an önce antrenmanlara başlamak istiyorum ve diğer kalecilerle rekabete hazırım."
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