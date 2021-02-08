Mbappe'nin yeni sözleşme sevinci

08 Şubat 2021 Pazartesi, 13:45

Paris Saint-Germain, Neymar ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Mevcut sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek Brezilyalı yıldızın takım arkadaşı Kylian Mbappe, Neymar'ın Paris'te kalmasından memnun.

Canal +'a konuşan Fransız oyuncu, "Bu harika bir haber. Herkes bu oyuncunun önemini biliyor. Umarım uzun yıllar bu kulübün tarihini yazar." ifadelerini kullandı.

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Marsilya'ı 2-0 mağlup eden PSG, lider Liile takibini sürdürdü. Galibiyeti yorumlayan Mbappe, "İyi başladık. Çok erken gol atabildik ama sonrasında oyunu kontrol ettik. Maçları oynamaya devam ediyorum, hızlanıyorum. Daha iyi olacak." dedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona eşleşmesini de değerlendiren 22 yaşındaki yıldız, "Barca şimdiden düşüncelerimizi meşgul ediyor mu? Hayır çünkü ligde bir sonraki maça konsantre olmamız gerekiyor. Çünkü çok fazla puan kaybettik." şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Paris Saint-Germain, 16 Şubat Salı günü Nou Camp'ta karşı karşya gelecek.

PSG, 2020 yılında Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı ancak finalde Bayern Münih'e 1-0 mağlup oldu.