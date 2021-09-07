Mercedes George Russell'ı açıkladı

Formula 1'de Mercedes, Valtteri Bottas'tan boşalan koltuğa 2022'den itibaren George Russell'ın oturacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2021 Salı, 12:28
Mercedes George Russell'ı açıkladı
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Formula 1'de beklenen değişiklik gerçekleşti. George Russell gelecek sezondan itibaren Mercedes'te yarışacak.

Mercedes'te Valtteri Bottas'tan oluşacak boşluğu Britanyalı sürücü dolduracak.

Russell 2019'dan bu yana Williams takımında yarışıyor. 23 yaşındaki sürücü geçen sezon Hamilton'ın corona virüse yakalandığı süreçte Mercedes'in koltuğuna geçmişti. 

Mercedes ekibi sezonu Hamilton - Bottas ikilisiyle tamamlayacak. Russell'ın yerine geçeceği Bottas, önümüzdeki yıl Alfa Romeo'da, Kimi Raikkonen'in yerine geçecek.

Russell'ın  sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Gelecek yıl Mercedes adına yarışacağım. Bu benim için özel bir gün, Williams'a, Mercedes'e ve bugün olduğum yere gelmemde beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Siz  olmadan yapamazdım." ifadelerini kullandı.

 



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