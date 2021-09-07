Mercedes George Russell'ı açıkladı
Formula 1'de Mercedes, Valtteri Bottas'tan boşalan koltuğa 2022'den itibaren George Russell'ın oturacağını açıkladı.
Formula 1'de beklenen değişiklik gerçekleşti. George Russell gelecek sezondan itibaren Mercedes'te yarışacak.
Mercedes'te Valtteri Bottas'tan oluşacak boşluğu Britanyalı sürücü dolduracak.
Russell 2019'dan bu yana Williams takımında yarışıyor. 23 yaşındaki sürücü geçen sezon Hamilton'ın corona virüse yakalandığı süreçte Mercedes'in koltuğuna geçmişti.
Mercedes ekibi sezonu Hamilton - Bottas ikilisiyle tamamlayacak. Russell'ın yerine geçeceği Bottas, önümüzdeki yıl Alfa Romeo'da, Kimi Raikkonen'in yerine geçecek.
Russell'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Gelecek yıl Mercedes adına yarışacağım. Bu benim için özel bir gün, Williams'a, Mercedes'e ve bugün olduğum yere gelmemde beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Siz olmadan yapamazdım." ifadelerini kullandı.
It’s official. Next year, I’ll be a Mercedes F1 driver. This is a special day for me and I want to say a huge thank you to @WilliamsRacing, @MercedesAMGF1 and everyone who has supported me in getting to where I am today. I couldn’t have done it without every single one of you. ?? pic.twitter.com/MmGA1vr9mR— George Russell (@GeorgeRussell63) September 7, 2021
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