Milan'da 5 koronavirüs vakası

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da 2'si futbolcu, 3'ü de teknik heyet üyesi olmak üzere 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2020 Pazartesi, 16:32
Milan'da 5 koronavirüs vakası
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Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Gianluigi Donnarumma ve Norveçli sol kanat oyuncusu Jens Petter Hauge ile teknik heyetten 3 kişinin Roma maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, pozitif vakaların herhangi bir belirti göstermediği ve tecrit altına alındığı da ifade edildi.

Pozitif çıkan oyuncular Donnarumma ve Hauge, Milan'ın bu akşam sahasında oynayacağı Roma maçının kadrosundan çıkarıldı.


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