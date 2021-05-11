Milli atletlerin hedefi olimpiyat!

11 Mayıs 2021 Salı, 09:17

Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen 19'uncu Avrupa Atmalar Kupası'nda 3 altın, 2 bronz madalya kazanan ve U23 kadınlar kategorisinde de takım halinde birinci olarak tarihi başarı yakalayan Türk Milli Takımı yurda döndü. Türkiye Atletizm Federasyonu Atmalar Koordinatörü Orhan Yüzer, çok başarılı bir şampiyona geçirdiklerini belirterek, "Toplamda 5 madalya kazandık. 3 altın, 2 de bronz madalya elde ettik. Bugüne kadar bizim tarihimizde en iyi Atmalar Kupası'ndaki madalya sayımızdı" dedi. Organizasyonda altın madalya kazanarak Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporculardan Eşref Apak, "80 günümüz kaldı. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Olimpiyatlardan gerçekten çok umutluyuz", Özlem Becerek ise "Şampiyon olmak güzel, İstiklal Marşı'nı okutmak çok daha güzel" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 8-9 Mayıs tarihlerinde Split'te düzenlenen ve 42 ülkeden aralarında olimpiyat şampiyonlarının da bulunduğu uluslararası madalyalı çok sayıda atletin yarıştığı Avrupa Atmalar Kupası'nda tarihinin en iyi sonucunu elde ederek, 5 bireysel madalya ile 1 takım kupası kazandı. Şampiyonanın ardından Türk Milli Takımı kafilesi Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den THY'nin tarifeli uçuşuyla saat 23.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Tarihi başarının mimarları havalimanında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Erkekler çekiç atmada yarışan Eşref Apak ise daha önce bir gümüş, bir de bronz madalya aldığı Avrupa Atmalar Kupası'nda bu kez 75.99'luk atışıyla altın madalya kazandı. Şampiyonadaki performansını değerlendiren başarılı sporcu Apak, şunları söyledi:

"Olimpiyat yolundaki ilk müsabakamızı yaptık. Hedefimiz olimpiyat. Ama bunlardan bir tanesi olan ara yarışma Avrupa Atmalar Kupası'ydı. Buraya ben şampiyon olacağım diye gitmedim. Sadece durumumu merak ettim. Antrenmanlarda kaç metre attığımı biliyordum ama yarışmada nasıl bir psikolojide olup kaç metre atacağım diye gittik. Bu yıl Türkiye'de iki yarışmaya girdim, bu üçüncüsü oldu. Ortalamam 76'lar civarındaydı. Bu derece olimpiyatlarda büyük ihtimalle finali getirecektir. Ama biz daha üstü için çalışıyoruz. Rakiplerimi gördüm. Onlardan bir adım önde olduğumu gördüm. 80 günümüz kaldı. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Olimpiyatlardan gerçekten çok umutluyuz."

Avrupa Atmalar Kupası disk atma yarışmasında 57.02'lik derecesi ile altın madalya kazanan Özlem Becerek de büyük mutluluk yaşadığını vurguladı, "Avrupa şampiyonu olmak gerçekten güzel bir duygu. İstiklal Marşı'nı okutmak çok daha güzel. Gururlandırdığım aileme, yakınlarıma ve arkadaşlarıma da destekleri için çok teşekkür ederim" dedi.