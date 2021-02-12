Milli boksörlerden 2 altın ve 2 bronz
Macaristan’ın Debrecen şehrinde düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası’nı Türkiye, iki altın ve iki bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.
65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası’nda Türkiye 4 madalya aldı. 51 kilo final müsabakasında ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Hırvat rakibi Cacic Nikolina’yı, 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Fransız rakibi Emilie Sonvico’yu mağlup ederek altın madalya kazandılar. 69 kiloda Necat Ekinci ve +91 kiloda Berat Acar ise turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.
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