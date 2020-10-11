Milli maç öncesi koronavirüs paniği
CSKA Moskova ve Rusya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Mario Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımımızın rakibi Rusya'da koronavirüs sıkıntısı yaşanıyor.
Milli maç öncesi yapılan testlerde bazı futbolcuların şüpheli olduğu açıklanmıştı.
CSKA Moskova ve Rusya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Mario Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Türkiye maçı öncesinde rutin testlere giren Rusya Milli Takımı'nda Fernandes haricinde pozitif vakaya rastlanmadı. Ancak Fernandes'le yakın temastaki isimlerde hastalık paniği yaşanıyor.
Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stansilav Cherchesov da 30 yaşındaki tecrübeli sağ bek oyuncusunun virüs şüphesiyle kadrodan çıkartıldığını belirtti.
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