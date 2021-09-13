Milli oyuncu Burak Yılmaz'dan Abdülkadir Ömür'e destek paylaşımı
Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinde Abdülkadir Ömür, oyundan çıkarken bordo-mavili taraftarlar tarafından ıslıklandı. Milli oyuncu Burak Yılmaz, Ömür'e destek paylaşımında bulundu.
Fransız ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Galatasaray maçında oyundan alınırken bir grup taraftar tarafından tepki gösterilen Abdülkadir Ömür'e yaptığı paylaşımla destek oldu.
Tecrübeli golcü, Galatasaray maçında oyundan alınırken bir grup taraftar tarafından ıslıklandığı için yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamayan Abdülkadir Ömür'e sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla destek verdi.
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