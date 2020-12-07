Milli Takım'ın kura günü, hedef 2022
Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kuraları, İsviçre'nin Zürih kentinde bugün çekilecek.
Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kuraları, İsviçre'nin Zürih kentinde bugün çekilecek. Pandemi nedeniyle ‘online' gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak. Türkiye, 55 ülkenin bulunduğu kuraya 2. torbadan katılacak.
Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında takımlar 2'şer maç üzerinden oynayacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip, play-off oynayacak, 3 takım vize alacak.
Türkiye, aynı torbada bulunduğu İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile eşleşemeyecek.
TORBALAR
1. TORBA: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda.
2. TORBA: TÜRKİYE, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya.
3. TORBA: Rusya, Macaristan, İrlanda Cum., Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya.
4. TORBA: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg.
5. TORBA: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra.
6. TORBA: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino.
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