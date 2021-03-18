Milli takımın rakibi Letonya'nın aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde Letonya ile yapacağı müsabaka öncesinde, 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de İstanbul'da Hollanda ile karşılaşacak.
Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 30 Mart Salı günü İstanbul'da karşılaşacağı Letonya'nın aday kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Dainis Kazakevics tarafından belirlenen 28 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
KALECİ: Pavels Steinbors (Jagiellonia Bialystok), Roberts Ozols (Riga FC), Krisjanis Zviedris (FK Liepaja)
DEFANS: Vitalijs Maksimenko (NK Olimpija Ljubljana), Kaspars Dubra (FC Oleksandriya), Aleksandrs Solovjovs (FK RFS), Igors Tarasovs (Ethnikos Achnas FC), Roberts Savalnieks (FK RFS), Marcis Oss (FC Lugano), Raivis Jurkovskis (Dundalk FC), Antonijs Cernomordijs (Riga FC), Vladislavs Fjodorovs (Riga FC), Elvis Stuglis (Riga FC)
ORTA SAHA: Arturs Zjuzins (FK RFS), Janis Ikaunieks (KuPS Kuopio), Vladimirs Kamess (Riga FC), Andrejs Ciganiks (FC Zorya Luhansk), Kristers Tobers (KS Lechia Gdansk), Martins Kigurs (FK Liepaja), Kriss Karklins (FK Liepaja), Eduards Emsis (FC Noah), Alvis Jaunzems (FK Valmiera), Daniels Ontuzans (FC Bayern Münih II), Aleksejs Saveljevs (Mantova 1911 SSD)
FORVET: Davis Ikaunieks (FK Liepaja), Vladislavs Gutkovskis (Rakow Czestochowa), Roberts Uldrikis (FC Sion), Raimonds Krollis (FK Valmiera)
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Letonya müsabakası saat 21.45'te başlayacak.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde Letonya ile yapacağı müsabaka öncesinde, 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de İstanbul'da Hollanda ile karşılaşacak, 27 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de ise İspanya'da Norveç'le karşı karşıya gelecek.
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