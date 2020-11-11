Milli takımın rakibinde 3 koronavirüs!
Rusya Milli Takımın'da forma giyen Anton Zabolotny, Alexander Erokhin ve Daniil Lesovoy'da koronavirüs tespit edildi.
Rusya Milli Takımın'da forma giyen Anton Zabolotny, Alexander Erokhin ve Daniil Lesovoy'da koronavirüs tespit edildi.
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta 15 Kasım Pazar günü A Milli Futbol Takımı, Rusya Milli Takımı'nı konuk edecek. Rusya Milli Takımı'na yapılan testler sonrasında Anton Zabolotny, Alexander Erokhin ve Daniil Lesovoy'da koronavirüs bulgularına rastlandı. Önlem olarak Ümit Milli Takım'ın forveti Fedor Chalov, Rusya A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. Moldova maç öncesinde tek oyuncunun çağrılmasına sebep olarak, yeni oyuncunun UEFA'nın resmi testine daha önce tabi tutulmuş olması gerektiği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan AA'ya 'Berat Albayrak' talimatı
- İstifada çarpıcı iddialar!
- Erdoğan 'Berat Albayrak' sessizliğini bozdu
- İYİ Parti'li Yılmaz'dan dikkat çeken Albayrak açıklaması
- İstanbul'da yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- ‘Burhan Kuzu yalnız olmayabilir’
- Samsun’da büyük skandal
- Albayrak’ın istifası bir başlangıç
- Karamollaoğlu 'iki damada' dikkat çekti
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Almanya bizi kıskanıyor mu? sorusuna kahkahalı yanıt
- CHP'nin oy oranıyla ilgili anket açıklaması!
- Prof. Dr. Sözbilir'den İzmir için deprem uyarısı
- TRT, 'Atanıtkabir' skandalını böyle açıkladı
- Korkunç an! O sürücü hakkında işlem başlatıldı
- İstifa eden Berat Albayrak'a ilişkin ilk sözleri
- AKP'ye oy veren yurttaş: İnsanı zorla solcu yapıyorlar!
- İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
- İzmir depremi ile ilgili çektiği videoya tepki yağdı!
- Berat Albayrak yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan AA'ya 'Berat Albayrak' talimatı
- İstifada çarpıcı iddialar!
- Erdoğan 'Berat Albayrak' sessizliğini bozdu
- İYİ Parti'li Yılmaz'dan dikkat çeken Albayrak açıklaması
- İstanbul'da yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- ‘Burhan Kuzu yalnız olmayabilir’
- Samsun’da büyük skandal
- Albayrak’ın istifası bir başlangıç
- Karamollaoğlu 'iki damada' dikkat çekti
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı