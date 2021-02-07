Mısır basınından Mustafa övgüsü:Firavunun oku!
Mısır basını, Mustafa Muhamed'in golüne övgüler yağdırırken, "Firavun'un oku" şeklinde manşet attı.
Galatasaray'ı, Fenerbahçe derbisinde galibiyete taşıyan golü kaydeden Mustafa Muhamed, Mısır basınında manşetlere çıktı.
Mısır basını, Mustafa Muhamed'in golüne övgüler yağdırırken, "Firavun'un oku" şeklinde manşet attı.
İlk 2 maçında 2 gol atan Mustafa Muhamed, Fenerbahçe derbisinde attığı golle takımına galibiyeti getirdi ve Galatasaray'ın liderliğe yükselmesinde rol oynadı.
"FİRAVUN OKU"
Mustafa Muhamed'in gol sonrası "Ok" sevincine değinen Mısır basını, "Firavun'un oku" diyerek Mustafa Muhamed'in Galatasaray'daki ilk derbi maçında ilk golünü attığını ve başarılı bir gol vuruşu yaptığını belirtti.
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