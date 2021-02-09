Mustafa Cengiz: VAR geldiğinden beri Kadıköy'de yenilmedik

09 Şubat 2021 Salı, 14:57

İmza töreninde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak yer aldı.

İlk olarak söz alan Mustafa Cengiz, "Allah utandırmasın, nokta transferler, fırsat transferler... Limitler içinde kalarak yaptığımız, hiçbiriyle çifte sözleşme yapmadan yaptığımız transferler. Hepsine çok teşekkür ederim. Avrupa'dan önemli teklifler olmasına rağmen bizi seçtiler. Limitler içinde kalarak, hiçbiri ile çifte sözleşme yapmadan gerçekleştirdiğimiz transferlere imza attık" dedi.

DeAndre Yedlin, Galatasaray'ı küçük yaşlardan itibaren bildiğini söyleyerek, "Galatasaray gibi büyük bir camiaya katıldığım için çok mutluyum. Fatih Hocama ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Ben Amerika'da küçük bir çocukken bile Galatasaray'ı tanıyordum. Galatasaray gibi bir forma ile mücadele etmek benim için gurur verici" diye konuştu.

Henry Onyekuru, "Tekrar burada olmak, evime dönmek inanılmaz bir duygu. Yuvama geri döndüm. Ne zaman buraya gelsem, kendimi çok mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Mostafa Mohamed, "Bismillahirrahmanirrahim. Galatasaray'da kendimi ikinci ailemde gibi hissediyorum..." şeklinde konuştu.

Gedson Fernandes, "Umarım pandemi bir an önce biter ve Galatasaray taraftarı önünde oynayabilirim. Başkanımıza, yönetimimize, Fatih Terim'e, takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Geldiğim günden beri evimde gibiyim" dedi.

Soru-cevap kısmında konuşan Mustafa Cengiz, "Biz kendi evimizde kaç kere yenildik, böyle haberler, algılar bizden duydunuz mu? Voleybol maçında Galatasaray, Fenerbahçe'ye yenildi. Bir tek laf eden oldu mu? Biz dedikodular duyduk. Sağlık çalışanı adı altında seyirci sokulacakmış diye duyduk. Stat ana baba günü gibiydi. 21 yıldır Kadıköy'de kazanamadık. VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz." dedi.

Fatih Terim'in sözleşmesi hakkında sorulan soru üzerine Cengiz, "Haziran ayında biz olmayacağız gibi görünüyor. Biz devam edersek ki zor görünüyor. Divan toplantısında bizden kötüsü yok. Bu da benim şansım. Ne şampiyonluklarda ne galibiyetlerde sevinebildik. 2+3 opsiyonu koyduran Fatih hocamızdır. Biz olursak zaten bizimle devam edecek. Hocamız, yeni yönetime bu seçeneği verdi" diye konuştu.

