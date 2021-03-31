NBA oyuncularından video kart yatırımı

31 Mart 2021 Çarşamba, 11:09

ESPN’de yer alan haberde, Kevin Durant ve Michael Jordan başta olmak üzere birçok NBA oyuncusunun Kanada merkezli NBA Top Shot Creator’a yatırım yaptığı belirtildi. Oyuncuların kısa videolarını binlerce dolara satan site, NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncular Birliği ile lisans anlaşması imzalamıştı. Paketler halinde sanal kart olarak satılan videolar ortalama 9 dolardan başlarken Los Angeles Lakers’ın süper starı LeBron James’in smaç vurduğu bir video 210 bin dolara satılmıştı.

SATIŞLAR 500 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Geçtiğimiz yıl ekim ayında başlayan satışlarla birlikte satılan videolardan elde edilen gelirin 466 milyon dolara geldiği belirtildi. Şirketin CEO’su Roham Gharegozlou yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Aynı sihri diğer spor liglerine de taşımak ve diğer eğlence stüdyolarına ve bağımsız içerik oluşturucularına açık platformları keşfetme konusunda yardımcı olmak istiyoruz.”

NBA Top Shot Creator’ın yatırımcıları arasında Michael Jordan, Kevin Durant, Klay Thompson, Kyle Lowry ve eski MLB oyuncuları yer alıyor.