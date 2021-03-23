NBA'de Jazz, Ersan İlyasova'nın ilk kez forma giydiği maçta Bulls'u yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde Jazz, yeni transfer Ersan İlyasova'nın ilk kez forma giydiği maçta Chicago Bulls'u yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, deplasmanda Chicago Bulls'u 120-95 mağlup etti.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Jazz, yeni transferi Ersan İlyasova'nın yaklaşık 3 dakika süre aldığı maçta Bulls'u 25 sayı farkla yendi.
Sezonun 31. galibiyetini elde eden Jazz'da Donovan Mitchell 30 sayı, 6 asist, 6 ribauntla oynarken, Rudy Gobert 21 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.
Bulls'ta Zach LaVine'in 27 sayı, 7 ribaunt ve Thaddeus Young'ın 14 sayı, 9 ribauntluk katkısı yenilgiyi önleyemedi.
CLİPPERS'TAN HAWKS'IN 8 MAÇLIK SERİSİNE SON
Los Angeles Clippers, sahasında Atlanta Hawks'ı 119-110 yenerek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.
22 sayı geriden gelerek kazanan Clippers'ta Kawhi Leonard 25 sayı, 7 ribauntluk katkı verirken, Terance Mann 21, Luke Kennard 20 sayı kaydetti.
Hawks'ta Trae Young 28 sayı, 8 asist, John Collins ise 23 sayı, 7 ribauntluk performans sergiledi.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 105-119
Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 103-112
San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 97-100
Houston Rockets-Toronto Raptors: 117-99
Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 140-113
Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 132-126
Chicago Bulls-Utah Jazz: 95-120
Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 119-110
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