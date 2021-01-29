NBA'e koronavirüs ayarı!

29 Ocak 2021 Cuma, 11:01

Koronavirüs sebebiyle ertelenen maçlara boş gün bulmak isteyen lig yönetimi, normal sezonda oynanacak dört maçın tarihinde değişikliğe gitti.

NBA yönetimi normal sezon maç takviminde değişikliğine gittiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 12 Şubat’ta oynanması planlanan Boston Celtics – Toronto Raptors maçının 11 Şubat’a, 14 Şubat’taki Boston Celtics – Detroit Pistons maçının da 12 Şubat’ta alındığı belirtildi. Ligin ikinci yarısında oynanacak Boston Celtics – Washington Wizards, New Orleans Pelicans – Detroit Pistons maçlarının ise 14 Şubat’ta oynanacağı kaydedildi. Her iki maçın da 11-16 Mart tarihleri arasında oynanması planlanıyordu. Ayrıca lig yönetimi, koronavirüs ertelemeleri sebebiyle oynanamayan maçların yeni tarihlerinin kısa süre içerisinde açıklanacağı ve Washington Wizards, Memphis Grizzlies ve Boston Celtics’in en çok erteleme maçına sahip olan takımlar olması sebebiyle önceliğin bu takımlara verileceği ifade edildi. Lig yönetimi 10 Ocak’tan bu yana 22 maçı takımlardaki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelemek zorunda kaldı.