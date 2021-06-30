NFL’de yeni sezonda seyirci kısıtlaması olmayacak

30 Haziran 2021 Çarşamba, 22:15

Yahoo Sports’ta yer alan haberde NFL’de 9 Eylül’de başlayacak yeni sezonda seyirci kısıtlaması olmayacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezonun ligdeki takımlar farklı şartlar altında oynamıştı.

Los Angeles Rams ve Los Angeles Chargers boş stadyumda maça çıkarken Dally Cowboys ve Indianapolis Colts başta olmak üzere birçok takım sınırlı sayıda seyirciyi kabul etmişti. San Franciso 49ers ise NBA’de Toronto Raptors’ın yaşadığı soruna benzer bir sorun yaşamış ve maçlarını Arizona’da oynamak zorunda kalmıştı.

Haberde, takımların ve lig yönetiminin sezon içinde gerekli görmesi halinde seyirci kısıtlaması getirebileceği belirtildi.

TAKIM SAHİBİ AÇIKLADI

NFL’de yer alan 30 takım, yeni sezonda maçlarını tam kapasiteyle oynayabilmek için gerekli izinleri almıştı. Ligde izin alamayan iki takımdan birisi olan Indianapolis Colts’un sahibi Jim Irsay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işlemlerin tamamlandığını açıkladı. Denver Broncos da gerekli izinleri bu ayın başında almıştı.

YENİ SEZON 9 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Amerikan Futbol Ligi’nde yeni sezon 9 Eylül’de başlayacak. Ligin açılış maçında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Tampa Bay Buccaneers ve Dallas Cowboys karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon 55. kez oynanan Super Bowl’da Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs'i 31-9 mağlup ederek tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etmişti.