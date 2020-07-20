Okan Buruk, şampiyonluk sonrası kime teşekkür etti?
Okan Buruk: Teknik ekip, yönetim ve futbolcularıma, uzun senelerdir burada emek veren Abdullah Avcı başta olmak üzere Emre Belözoğlu'na, Mossoro'ya teşekkür ederim.
Süper Lig'in 33'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1 - 0 yenerek ilk şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk açılamalarda bulundu.
Şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Buruk, "Maçtan önce maçın zor olacağını söyledim. İlk yarı 1-0 öne geçtik. 2'nci gol şansı penaltı ile geldi. Daha sonra pozisyonlar geldi. Maç bu şekilde devam ederken, diğer taraftan maçın durmasından dolayı diğer karşılaşmanın sonucu geldi. Biz maç devam ederken şampiyonluğumuzu ilan etmiş olduk. Son 20 dakikalık bölümde daha sakin kalmamızı sağladı. Sezon başından beri fedakarca çalışan en başta oyuncularıma, teknik ekibime ve personelimize teşekkür ediyorum. Başkanımız ve yönetim kurulu bizim için önemli fedakarlıklar yaptı. Bizim burada mutlu olmamızı sağladılar. Seyircimiz her zaman bizim yanımızda olmaya çalıştı. Geçen seneye gideceğim. Uzun senelerdir burada emek veren, çalışan Abdullah Avcı başta olmak üzere Emre Belözoğlu'na, Mossoro'ya teşekkür ederim, uzun yıllar bu kulübe hizmet ettiler bu kulübün başarısı için. Güzel bir gece. İnşallah hedefimiz Avrupa kupalarında da başarıya ulaşmak. Bir lig maçımız daha var. Ondan sonra Avrupa'ya odaklanacağız. İnşallah yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
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