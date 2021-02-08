Ölüm tehditleri alan hakemi dinlendirme kararı!

08 Şubat 2021 Pazartesi, 18:47

Telegraph’ta yer alan haberde, Mike Dean’in kısa bir süre maçlara atanmayacağı ifade edildi. Fulham ve West Ham arasında oynanan ve 0-0 eşitlikle sonuçlanan maçta VAR’ın uyarısıyla Tomas Soucek’e kırmızı kart gösteren Mike Dean’in ölüm tehditleri aldığı ve artan tehditler sonrasında polise şikâyette bulunduğu kaydedildi. Profesyonel Maç Hakemleri Kurulu Başkanı Mike Riley olaya ilişkin, ‘’ Bu tehditler ve tacizler kesinlikle kabul edilemez. Mike’ın ve ailesinin aldığı bu mesajları polise bildirme kararını destekliyoruz. Kimse böyle tiksindirici mesajların kurbanı olmamalı. İnternet ortamındaki istismar hayatın hiçbir alanında kabul edilemez. Sorunun çözmek için daha çok şey yapılması gerekiyor. ‘’ ifadelerini kullandı. Mike Dean’in hakemler kurulu ve ailesinin tüm ısrarlarına rağmen çarşamba günü F.A. Cup’ta oynanacak Leicester – Brighton maçında görev almak istediği belirtildi. Ancak İngiliz hakemin kısa bir süre için lig maçlarında görev almayacağı kaydedildi.

SOUCEK’İN KARTI İPTAL EDİLDİ

West Ham’ın Fulham maçında kırmızı kart gören Tomas Soucek için yaptığı itiraz sonucunda kırmız kartın İngiltere Futbol Federasyonu tarafından iptal edildiği açıklandı. Çek oyuncunun kırmızı kartı iptal edilmeseydi, West Ham’ın ligdeki üç maçında forma giyemeyecekti.