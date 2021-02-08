Ölüm tehditleri alan hakemi dinlendirme kararı!
Hafta sonu oynanan Fulham – West Ham maçının son dakikasında Fulham’ın forveti Aleksandar Mitrovic’e dirsek attığı gerekçesiyle Tomas Soucek’e kırmızı kart gösteren hakem Mike Dean’e artan ölüm tehditleri sonrasında gelecek hafta maç verilmeyeceği belirtildi.
Telegraph’ta yer alan haberde, Mike Dean’in kısa bir süre maçlara atanmayacağı ifade edildi. Fulham ve West Ham arasında oynanan ve 0-0 eşitlikle sonuçlanan maçta VAR’ın uyarısıyla Tomas Soucek’e kırmızı kart gösteren Mike Dean’in ölüm tehditleri aldığı ve artan tehditler sonrasında polise şikâyette bulunduğu kaydedildi. Profesyonel Maç Hakemleri Kurulu Başkanı Mike Riley olaya ilişkin, ‘’ Bu tehditler ve tacizler kesinlikle kabul edilemez. Mike’ın ve ailesinin aldığı bu mesajları polise bildirme kararını destekliyoruz. Kimse böyle tiksindirici mesajların kurbanı olmamalı. İnternet ortamındaki istismar hayatın hiçbir alanında kabul edilemez. Sorunun çözmek için daha çok şey yapılması gerekiyor. ‘’ ifadelerini kullandı. Mike Dean’in hakemler kurulu ve ailesinin tüm ısrarlarına rağmen çarşamba günü F.A. Cup’ta oynanacak Leicester – Brighton maçında görev almak istediği belirtildi. Ancak İngiliz hakemin kısa bir süre için lig maçlarında görev almayacağı kaydedildi.
SOUCEK’İN KARTI İPTAL EDİLDİ
West Ham’ın Fulham maçında kırmızı kart gören Tomas Soucek için yaptığı itiraz sonucunda kırmız kartın İngiltere Futbol Federasyonu tarafından iptal edildiği açıklandı. Çek oyuncunun kırmızı kartı iptal edilmeseydi, West Ham’ın ligdeki üç maçında forma giyemeyecekti.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın cezaevi mektubu ortaya çıktı
- Alaattin Çakıcı’dan Melih Bulu’ya mektuplu destek
- Yavaş’a karşı belediye bütçesinden ilan vermiş!
- Hastanelere yazı gitti iddiası
- Bir öğrenci daha tutuklandı
- Milyonlarca liralık ihale yine ‘yabancı’ya gitmedi!
- FAHRETTİN 451
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
- Demirtaş'tan önümüzdeki seçimlere ilişkin tespit
Video Haberler
- Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye beton!
- Sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu
- 12 yaşındaki çocuktan tehlikeli deney!
- Mecidiyeköy meydanı yenileniyor
- Ümraniye'de fabrikada korkutan yangın
- İstanbul Havalimanı’nda doğan bebeğe isim önerisi
- İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında dehşet saçtı
- Kadın doktora hastanede orakla saldırı
- Nazım Hikmet'in şiiriyle klip hazırladılar
- Ankara'nın göbeğinden isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın cezaevi mektubu ortaya çıktı
- Alaattin Çakıcı’dan Melih Bulu’ya mektuplu destek
- Yavaş’a karşı belediye bütçesinden ilan vermiş!
- Hastanelere yazı gitti iddiası
- Bir öğrenci daha tutuklandı
- Milyonlarca liralık ihale yine ‘yabancı’ya gitmedi!
- FAHRETTİN 451
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
- Demirtaş'tan önümüzdeki seçimlere ilişkin tespit